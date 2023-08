Flugtage in Donzdorf: Loopings, Nachtflugshow und Rundflüge für Gäste

Eine Show mit Elektro– und Motorflugzeugen verschiedener Prägung sowie ein Tag im Zeichen des Modellflugs sind an diesem Wochenende, 26. und 27. August, auf dem Flugplatz in Donzdorf geboten.

Montag, 21. August 2023

Benjamin Richter

Für ihre Gäste hat die Fliegergruppe dieses Jahr wieder ein interessantes Programm vorbereitet. Am Samstag dreht sich (fast) alles um den Modellflug.

Sauschnelle Jetmodelle, agile Kunstflugdoppeldecker, dem Original im Flugbild täuschend ähnliche Airliner – alles ist da, versprechen die Donzdorfer.

Ein Highlight ist demnach die Nachtflugshow am Samstagabend, mit vielen bunten LED-​Lichtern an den Modellflugzeugen. Zum Abschluss am Samstag gibt es Country-​Musik mit Gus Leibold und Wein und Cocktails in der Halle.

Am Sonntag liegt der Schwerpunkt auf den großen Flugzeugen – insbesondere denen, die auch kopfüber fliegen können. Gegen 10 Uhr geht’s los mit der Ankunft der Bundeswehr mit einem Luftunterstützungshubschrauber H-​145M.





Mit welchem weiteren Programm die Flugtage in Donzdorf aufwarten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 22. August. Die komplette Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



Für die Fliegergruppe ist der Flugtag einer der wichtigsten Eckpunkte im Vereinsjahr. Cheforganisator Erich Kurz ist eigentlich das ganze Jahr mit Genehmigungen und Organisation beschäftigt.

