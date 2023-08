Dirigentenwechsel beim Musikverein Holzhausen

Fotos: MV Holzhausen

Anlässlich des 70-​jährigen Bestehen des Vereins feierte das Dorf vier Tage lang. Das traditionelle Sommerfest fand in der Festscheune in Holzhausen statt. Bei dieser Gelegenheit erfolgte die Stabübergabe von Normand DesChênes an Sebastian Jäger.

Dienstag, 22. August 2023

Franz Graser

Am Samstagabend begleitete zunächst die Jugendkapelle des MV Holzhausen den Festbetrieb. Im Anschluss unterhielt die Brass-​Band BlechXpress die zahlreichen Besucher, welche sich von der super Stimmung mitreißen ließen.









Am Montag lud der MV Holzhausen noch zum Handwerkervesper ein. Die Original Härtsfelder Musikanten durften vor voller Hütte spielen und ließen den letzten Jubiläumsabend ausklingen. Ein gelungenes Festwochenende ging so zu Ende.

Für den musikalischen Auftakt sorgten am Freitagabend die beiden Bands „fallout.effect.“ und „Hard Attack“.Der Sonntagmorgen begann mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festschuppen mit anschließendem reichhaltigem Mittagstisch, welcher der MV Hohenstadt musikalisch umrahmte. Am Spätnachmittag unterhielt dann der MV Schechingen die Gäste. Am Abend spielte dann der MV Holzhausen selbst. Dirigent Normand DesChênes gab an diesem Abend seinen letzten Auftritt. Er übergab nach den ersten zwei Musikstücken seinen Stab an den neuen Dirigenten Sebastian Jäger. Der scheidende Leiter der Stammkapelle wurde mit einem Präsent und Applaus nach zwölf Jahren beim MV Holzhausen verabschiedet.

