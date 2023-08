Einbruchserie in der Region?

Foto: picture alliance /​PHOTOPQR/​NICE MATIN/​MAXPPP | Camille Dodet

Kaum ein Tag, an dem der Polizeibericht nicht einen Einbruch in der Region meldet. Am Sonntag hatte ein Ehepaar in Heubach zwei Einbrecher ertappt, die daraufhin flohen. Am Montagnachmittag brachen Diebe in eine Schule ein. Zwei Beispiele von vielen. Gibt es eine Einbruchsserie?

Dienstag, 22. August 2023

Jürgen Widmer

45 Sekunden Lesedauer



Ferien und Einbrüche gehört zusammen. Ganoven wissen: Wohnungen stehen oft leer, Schulen haben Ferien, Betriebe sind geschlossen. All das reduziert das Risiko ertappt zu werden, oft wird die Tat erst verspätet bemerkt, sodass schon die genaue zeitliche Einordnung schwierig ist. Oft ist der Sachschaden größer als der Wert der Beute. Bei Opfern von Wohnungseinbrüchen bleibt oft auch ein Gefühl der Unsicherheit. Die Polizei gibt eine Reihe von Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen und wo man sich beraten lassen kann.







Wie diese Tipps aussehen und wo man sich in Schwäbisch Gmünd beraten lasssen kann, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Nein“, heißt es auf eine entsprechende Anfrage der Rems-​Zeitung aus dem Polizeipräsidium in Aalen. „Es gibt nicht mehr Einbrüche als sonst zu dieser Jahreszeit, auch gibt es keine Hinweise auf Bandentätigkeit,“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



199 Aufrufe

180 Wörter

33 Minuten Online



Beitrag teilen