Marie Bernhard gewinnt Bronzemedaille

Foto: Bernhard

Dressurreiterin Marie Bernhard vom Schönhardter Pferdehof, die für den Reitverein Heuchlingen startet, hat beim Bundesnachwuchschampionat Dressur die Bronzemedaille gewonnen.

Dienstag, 22. August 2023

Alex Vogt

Marie Bernhard (auf dem Bild rechts) startete in der ersten Prüfung in der Altersklasse der Children. In dieser Altersklasse stellt Baden-​Württemberg mit Bernhard sowohl die amtierende Mannschafts– als auch Einzeleuropameisterin.

Mit ihren Leistungen in der zweiten Turnierprüfung löste die Doppel-​Europameisterin der Children das Finalticket im Bundesnachwuchschampionat.





Mehr zu dieser gewonnenen Bronzemedaille von Marie Bernhard lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 23. August.



Auf dem Olympiareitgelände in München-​Riem haben die Deutschen Jugendmeisterschaften stattgefunden. In diesem Rahmen wurde auch das Bundesnachwuchschampionat Dressur ausgetragen.

