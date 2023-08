Serie Starke Frauen: Das Gmünder „Elektro-​Füchsle“ Sabine Sauer

Das kleine Geschäft liegt etwas versteckt in der Hospitalgasse in Schwäbisch Gmünd. Dort leitet Sabine Sauer den kleinen Betrieb, den in Schwäbisch Gmünd vermutlich jeder kennt – Elektro Füchsle.

In gewisser Weise wurde Sabine Sauer die Elektrotechnik in die Wiege gelegt: Ihr Großvater gründete 1957 das Elektrogeschäft Füchsle. Zuerst übernahm es ihr Vater, dann sie selbst.

„Ich habe zwar einen Bruder, der ist sechs Jahre älter als ich“, erzählt sie. „Aber der hat sich nie für Elektronik und Technik interessiert. Ich schon.“

Von klein auf habe sie der Beruf ihres Vaters interessiert, auch wenn ihr Traumberuf zunächst Goldschmiedin war. Das probierte sie bei einem einwöchigen Schulpraktikum aus – und stellte fest, dass es doch nichts für sie war. „Man sitzt so viel, eigentlich ständig.“

Als Elektrotechnikerin hingegen sei sie hauptsächlich auf Baustellen unterwegs, viel in Bewegung. „Nur im Büro arbeiten, ich glaube, das könnte ich gar nicht. Wenn ich älter bin, muss ich vielleicht auf der Baustelle etwas kürzer treten“, sagt die 44-​Jährige.





Welche Hürden und Hindernisse Sabine Sauer auf dem Weg zur Elektrotechnikerin, Meisterin und Geschäftsführerin überwinden musste, erfahren Sie am Mittwoch im aktuellen Serienteil von Sarah Fleischer in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es auch digital im iKiosk.

