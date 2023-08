Baseball-​Camp Heubach: Eine fantastische Woche geht zu Ende

Das vierte Baseballcamp in Heubach ging mit strahlenden Gesichtern zu Ende. Mit einem Abschlussspiel und einem gemeinsamen Grillfest wurde das Camp beendet.

Mittwoch, 23. August 2023

Sarah Fleischer

Bei Bilderbuchwetter starteten Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren sowie Mitarbeitende auf dem Sportplatz in der Adlerstraße am 14. August mit einem Baseballcamp. Unter der Anleitung von sechs Coaches, die extra aus den USA angereist waren, lernten die Jugendliche das Baseballspielen kennen und lieben.



Am Freitag fand das Camp seinen Höhepunkt in einem gemeinsamen Spiel und anschließendem Barbecue.





