Fliegergruppe Gmünd: Wieder Deutscher Vizemeister

Nach der 17. und gleichzeitig letzten Runde der Segelflugbundesliga steht fest: Die Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd ist nach einem spannenden Krimi erneut Zweiter geworden.

Mittwoch, 23. August 2023

Alex Vogt

Es war ein Krimi mit Vorgeschichte. Der LSR Aalen führte die Bundesligatabelle bereits seit Runde vier an, die Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd lag seit Runde neun dahinter auf Tabellenplatz zwei. Der Vorsprung hatte sich bis Runde 13 so vergrößert, dass für die Gmünder der deutsche Vizemeistertitel vor den uneinholbar führenden Aalenern bereits sicher schien. Doch nun kamen die traditionell schwierigen Runden mit einer urlaubsbedingt deutlich reduzierten Zahl an aktiven Sportpiloten.





Wie es die Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd trotzdem auf den zweiten Platz der Abschlusstabelle geschafft hat, lesen Sie im Bericht von Martin Balzer in der Rems-​Zeitung vom 24. August.



Mit einem extrem knappen Ergebnis und erst nach der Berichtigung eines Auswertungsfehlers ist es der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd gelungen, Platz zwei zu verteidigen und damit zum zweiten Mal in Folge die deutsche Vizemeisterschaft feiern zu können.

