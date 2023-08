„Start-​up WOW Challenge“: Chance für regionale Start-​ups

Die „Start-​up WOW Challenge“ bietet regionalen Start-​ups und kreativen Menschen die Chance, ihre Ideen und Ziele vorzustellen – und dabei auch noch Preise zu gewinnen. Interessenten haben noch bis zum 31. August Zeit, sich zu bewerben.

Mittwoch, 23. August 2023

Sarah Fleischer

„Der Wettbewerb ist in zwei Kategorien unterteilt“, erläutert Jessica Passler von der Wirtschaftsförderung Schwäbisch Gmünd. Die Kategorie „Start-​up“ richtet sich an frisch gegründete, junge Unternehmen, auch „Start-​up“ genannt, mit Sitz in der Region Ostwürttemberg. Neben Preisgeld winkt auch die Chance, am Landesfinale 2024 des „Start-​up BW Elevator Pitch“ teilzunehmen.



Wer keine Gründungsabsichten, aber gute Ideen für „Gmünd für morgen“ hat, kann an der zweiten Kategorie des Wettbewerbs teilnehmen.





Was die beinhaltet und weitere Details zur Teinahme lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







Die „Start-​up WOW Challenge“ der Start-​up Region Ostwürttemberg (Start-​up WOW) und der Wirtschaftsförderung der Stadt Schwäbisch Gmünd findet 2023 zum dritten Mal statt.

