Wissen: Grüne Städte helfen Insekten

Symbol-​Foto: Heinrich Linse /​pix​e​lio​.de

Australische Forscherinnen und Forscher führen vor, dass Begrünung in der City einen Sinn hat. Denn mehr naturnahe Grünflächen mit einheimischen Pflanzen zu schaffen, kann in städtischen Gebieten die Vielfalt dort lebender Insekten deutlich erhöhen.

Mittwoch, 23. August 2023

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



Das bestätigt eine kleine Studie im australischen Melbourne, deren Ergebnisse im Fachjournal „Ecological Solutions and Evidence“ vorgestellt werden. Auf der untersuchten Fläche wurde demnach ein siebenfacher An– stieg der Insektenarten binnen drei Jahren festgestellt. Die Analyse bestätige den ökologischen Nutzen von Projekten zur Stadtbegrünung. Anzahl und Vielfalt von Insekten nehmen vielerorts weltweit stark ab, im ländlichen wie im städtischen Raum. Das Forscherteam um Luis Mata von der University of Melbourne untersuchte nun für ein 195 Quadratmeter kleines Areal in der dicht bebauten City von Melbourne, wie sich eine Begrünung mit verschiedenen einheimischen Pflanzen auf eine kleine urbane Grünfläche auswirkt.





