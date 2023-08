Natur auf der Ostalb: Vogelvorkommen

Foto: Armin Dammenmiller/​NABU

„Alle Vögel sind schon da“ heißt es in einem Kinderlied. Nur, dass viele heimische Vögel eben nicht mehr da sind. Wie steht es um den Vogelbestand auf der Ostalb?

Donnerstag, 24. August 2023

Sarah Fleischer

Doch es gibt genug Arten, um die es schlecht steht. Etwa 70 Prozent der 243 regelmäßig in Deutschland brütenden Vogelarten sind von Rückgängen betroffen. „Das sind vor allem die Vögel, die im Offenland, also in Wiesen und Wäldern ihren Lebensraum haben“, weiß Armin Dammenmiller, Vorsitzender des Nabu Schwäbisch Gmünd.









Amsel, Drossel, Fink und Star… um die meisten dieser Vögel muss man sich laut dem Bestandsbericht von 2019 noch keine Sorgen machen. Amsel und Buchfink sind mit je knapp 10 Millionen Brutpaaren die mit Abstand häufigsten Vogelarten.

