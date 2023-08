Normannia Gmünd: Heimspiel gegen Offenburger FV

Foto: Zimmermann

Der nach drei Spieltagen fünftplatzierte und noch ungeschlagene Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd erwartet in seinem zweiten Heimspiel der Saison 2023/​24 den aktuellen Tabellenletzten Offenburger FV. Anpfiff im WWG Sportpark ist an diesem Samstag um 14 Uhr.

Donnerstag, 24. August 2023

Alex Vogt

49 Sekunden Lesedauer



Beim 0:0 in Ravensburg bestätigte sich die Statistik. Auch vom fünften Gastspiel in Oberschwaben kehrten die Gmünder mit mindestens einem Punkt zurück. Betrachtet man die FCN-​Statistik gegen den Offenburger FV, so sieht es erneut gut aus. Alle vier bisherigen Partien in der Oberliga konnte die Normannia für sich entscheiden. Vier Siege sprangen also heraus mit einem Torverhältnis von 12:2.

Zudem darf der Start der Elf von Zlatko Blaskic mit sieben Punkten aus drei Spielen und noch ohne Gegentor als sehr gelungen bezeichnet werden – im Gegensatz zum Auftakt der Gäste aus Südbaden. Zuerst kassierte man eine 0:4-Heimniederlage gegen Bietigheim-​Bissingen, dann eine 0:6-Klatsche in Großaspach und zuletzt gab es ein 1:1 gegen Nöttingen. Doch wer glaubt, dass den Normannen ein einfaches Heimspiel bevorsteht, der täuscht sich.





Warum sich die Normannen laut Trainer Zlatko Blaskic von den bisherigen Ergebnissen und dem Tabellenplatz des Offenburger FV nicht blenden lassen dürfen, lesen Sie im Vorbericht von Claus-​Jörg Krischke in der Rems-​Zeitung vom 25. August.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



202 Aufrufe

199 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen