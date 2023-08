Rathaus Lorch: Umbau in vollem Gange

Foto: rv

Die Umbauarbeiten am Rathaus Lorch sind in vollem Gange. Doch der Denkmalschutz stellt besondere Anforderungen an das über 200 Jahre alte Gebäude, wie Bürgermeisterin Marita Funk bei einer Baustellenbegehung erläuterte.

Donnerstag, 24. August 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



Hintergrund der Maßnahme sei der zunehmende Platzbedarf für Mitarbeitende im Lorcher Rathaus. „Damit wir die umfangreichen Aufgaben als Stadt erfüllen können, mussten wir im Bauamt zwei zusätzliche Stellen schaffen, wovon bisher eine besetzt werden konnte. Seitherige provisorische Bürolösungen im Rathaus sollen in ordentliche Arbeitsplätze umgewandelt werden,“ erläuterte Funk.





Was alles umgestaltet wird, wo der Gemeinderat inwzischen tagt und worauf beim Denkmalschutz geachtet werden muss, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Bis Mitte September sind die Arbeiten hier voraussichtlich abgeschlossen. Dann folgt der zweite Abschnitt der Maßnahme mit dem Umbau des seitherigen Trausaals im Obergeschoss des Rathauses,“ informierte Bürgermeisterin Marita Funk bei einem Baustellenbesuch.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



181 Aufrufe

139 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen