Sperrungen wegen Bauarbeiten

Foto: picture alliance /​chromorange

Wegen Bauarbeiten in Schwäbisch Gmünd kommt es zu Beeinträchtigungen für Autofahrer und Radler. Hier steht, welche dies sind.

Donnerstag, 24. August 2023

Jürgen Widmer

39 Sekunden Lesedauer



Von Freitag, 25. August, bis voraussichtlich Freitag, 1. September wird die Täferroter Straßein Schwäbisch Gmünd in Richtung Mutlangen auf Höhe der Einmündung Hans-​Diemar-​Straße und Iltisfeld halbseitig gesperrt. Der Verkehr in der Täferroter Straße wird durch eine Baustellenampel geregelt. Da sich die Baustelle im Kreuzungsbereich befindet, wird die Zufahrt der Hans-​Diemar-​Straße, sowie aus dem Iltisfeld in die Täferroter Straße voll gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung ist ausgeschildert.Außerdem finden im Zuge der Glasfaseranbindung an das Neubaugebiet Teckstraße-​Süd in Hussenhofen in den kommenden Tagen Tiefbauarbeiten statt. Im Bereich des Radwegs könnte es entlang der Rems, Höhe B29-​Brücke beziehungsweise Kaufland-​Kreisel bis Einmündung „Im Benzfeld“, sowie im Härtsfeldweg und in der Lichtensteinstraße bis Kreuzung Teckstraße, auf Grund von Arbeiten im Asphalt zu Beeinträchtigungen kommen. Radfahrer und Nicht-​Anlieger werden gebeten, diese Bereiche zu umfahren. Die Tiefbauarbeiten sind voraussichtlich innerhalb bis Mitte September abgeschlossen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



196 Aufrufe

156 Wörter

23 Minuten Online



Beitrag teilen