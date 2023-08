Wissen: Japan will Kühlwasser aus Fukushima im Meer entsorgen

Foto: picture alliance /​Matrix Images | LEE SANG-​HOON

Die Atomkatastrophe in Fukushima vor über zehn Jahren hat Folgen: Das Kühlwasser soll nun im Meer entsorgt werden. Dagegen regen sich Proteste — nicht nur in Japan, sondern auch in China, Taiwan und Südkorea.

Donnerstag, 24. August 2023

Sarah Fleischer

Es war die schlimmste Atomkatastrophe seit Tschernobyl im Jahr 1986: Am 11. März 2011 kam es im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi infolge eines schweren Erdbebens und eines gewaltigen Tsunami zu einem Super-​GAU mit Kernschmelzen. Noch heute müssen die zerstörten und weiter strahlenden Reaktoren mit Wasser gekühlt werden. Es wird in Tanks gelagert, doch der Platz dafür geht nach Angaben des Betreibers aus. Nun soll das belastete Wasser gefiltert und verdünnt im Pazifischen Ozen verklappt werden.







Was die japanische Regierung plant, warum es Proteste dagegen gibt und ob diese gerechtfertigt sind, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



