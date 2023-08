Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters im Münster

Das Landespolizeiorchester Baden-​Württemberg gastiert am 15. September zum 18. Mal in Schwäbisch Gmünd. Das Konzert findet im Münster statt und wird von Dekan Robert Kloker begleitet.

Die Küche der Barmherzigkeit veranstaltet am 15. Oktober ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-​Württemberg im Heilig-​Kreuz-​Münster Schwäbisch Gmünd. Die Konzerte des Landespolizeiorchesters haben Tradition, denn die etwa 40 Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Prof. Stefan Halder treten bereits zum 18. Mal in Folge in der Stauferstadt auf. Oberbürgermeister Richard Arnold hat die Schirmherrschaft des Benefizkonzertes übernommen.







