Lisa Weiss: Als Helferin in Haus Lindenhof

Lisa Weiss ist Helferin im Alltag im Haus Lindenhof, einer Einrichtung der Behindertenhilfe. Sie ist begeistert von der Atmosphäre und den Menschen. Sie will den Menschen etwas zurückgeben.

Freitag, 25. August 2023

Sarah Fleischer

Wie Lisa Weiss „Helferin im Alltag“ wurde und was sie an der Arbeit so schätzt, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



„Ich bin ohne Erwartungen hier reingegangen. Mir war wichtig, dass es den Menschen mit Behinderung gut geht, sie in den Alltag und das Umfeld integriert sind und ich ihnen dabei helfen kann.“ Das sind die Worte von Lisa Weiss. Sie ist 23 Jahre alt und arbeitet seit Mai 2023 als Helferin im Alltag im Wohnhaus „In der Vorstadt“ der Stiftung Haus Lindenhof.Durch das Bundesteilhabegesetz wurden neue finanzielle Möglichkeiten geschaffen, mehr Zeit für Unterstützung zu leisten. Es kann mehr Personal eingestellt werden, insbesondere Hilfskräfte, die die Stiftung Haus Lindenhof „Helfer im Alltag“ nennt.

