TSGV Waldstetten: Heimpremiere gegen TSV Buch

Foto: Stoppany

Auf den TSGV Waldstetten wartet bei seinem Heimdebüt am Sonntag die nächste hohe Hürde in der noch jungen Saison in der zweiten Staffel der Fußball-​Landesliga. Zu Gast am Sonntag um 15 Uhr ist der TSV Buch.

Freitag, 25. August 2023

Alex Vogt

So gingen die Waldstetter motiviert in die neue Trainingswoche und wollen an diesem Sonntag den ersten Saisondreier beim ersten Heimspiel einfahren. Dass dies keine einfache Aufgabe werden wird, darüber ist sich Waldstettens Trainer Bernd Maier bewusst: „Buch verfügt über eine sehr eingespielte und robuste Mannschaft, gegen die es immer sehr schwer ist, zu bestehen. Da müssen wir alle an unsere Grenzen gehen, damit wir die Punkte bei uns behalten.“





Mit dem 1:1-Unentschieden zum Ligaauftakt beim Aufstiegsfavoriten Türkspor Neu-​Ulm kann man beim TSGV Waldstetten zufrieden sein. Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit war der Punktgewinn im Endeffekt mehr als verdient.

