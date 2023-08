1. FC Heidenheim: Bundesliga-​Heimpremiere gegen die TSG Hoffenheim

In der Voith-​Arena steigt an diesem Samstag, 15.30 Uhr, die außergewöhnliche Heimpremiere des 1. FC Heidenheim in der Fußball-​Bundesliga. Zu einem Baden-​Württemberg-​Duell ist die nach dem ersten Spieltag ebenfalls punktlose TSG Hoffenheim zu Gast.

Samstag, 26. August 2023

Der 1. FC Heidenheim hat sich nicht nur in der vergangenen Aufstiegssaison, als die Mannschaft von Frank Schmidt die heimstärkste Mannschaft der 2. Bundesliga gestellt hat, einen Namen als Heimmacht gemacht. „Wir haben zu Hause immer deutlich mehr Punkte geholt. Wir waren immer eine der heimstärksten Mannschaften“, blickte der FCH-​Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-​Heimpremiere des Aufsteigers aus dem Fußballbezirk Ostwürttemberg in Sachen eigener Heimstärke zurück – aber auch gleich voraus. Denn: „Das ist unser Ziel und unsere Aufgabe, überwiegend zu Hause die Punkte zu holen. Auf dieser Mission Bundesliga werden wir vor allem zu Hause punkten müssen. Idealerweise fangen wir gleich damit an.“





Den ausführlichen Vorbericht zum ersten Bundesliga-​Heimspiel des 1. FC Heidenheim lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26. August.



