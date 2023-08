Der Höhenflug hält an – 1. FC Normannia ist jetzt Tabellendritter

Verdientes und ungefährdetes 3:0 gegen Schlusslicht Offenburger FV. Der 1. FCN ist nach dem vierten Spieltag die einzige Mannschaft ohne Gegentreffer in der Fußball-​Oberliga.

Samstag, 26. August 2023

Drei Siege, ein Unentschieden und ein Torverhältnis von 5:0. Die Bilanz des Aufsteigers liest sich makellos und nötigte auch Offenburgs Trainer dessen ehrlichen Respekt ab: „Glückwunsch zum Sieg und den nun beachtlichen zehn Punkten“, sagte Sascha Ruf nach 90 Minuten, in denen die Gastgeber im WWG Sportpark zu weiten Teilen die Partie kontrollierten und verdient zu drei weiteren Zählern kamen. FCN-​Coach Zlatko Blaskic setzte alle 14 verfügbaren Feldspieler ein.



Bereits nach zehn Minuten führten die Gastgeber mit 1:0, als Offenburgs Marco Petereit eine scharfe Hereingabe von Luca Molinari am langen Pfosten unglücklich in die eigenen Maschen setzte. Die frühe Führung war verdient, weil die robusten und einsatzfreudigen Gmünder das Schlusslicht früh anliefen und in dessen eigenen Hälfte festsetzten. „Rausrücken und breiter spielen“, forderte deshalb der FV-​Coach, der danach, Mitte der ersten Hälfte, schon im Begriff war, den Ausgleich zu bejubeln. Die Chance dazu hatte Dimitrios Tsolakis, dessen Schuss aus halblinker Position in Richtung FCN-​Tor trudelte und mit Glück für die Heimelf zur Ecke befördert wurde. Zuvor war Gentian Lekaj, der ein ständiger Unruheherd war, aus diskussionswürdiger Abseitsposition zurückgepfiffen worden.

Wie die anderen Tore für die Normannia fielen und was die beiden Trainer nach dem Spiel sagten, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

