Gmünder Gässle-​Geschichten: Die Fischergasse

Die Fischergasse liegt trotz ihrer eigentlichen Bedeutung für die Stadtgeschichte ziemlich versteckt und eingeklemmt zwischen Ledergasse und Remsstraße.

Samstag, 26. August 2023

Sarah Fleischer

Die Fischergasse liegt im Schatten der Stadtgeschichte und –entwicklung. Ihre Rolle und ihr zunächst praktischer Ursprung zugunsten der Versorgung der Stadtbevölkerung mit Lebensmitteln reicht zurück bis ins 15. Jahrhundert.





Alles über die Geschichte der Fischergasse erfahren Sie am Samstag in einem neuen Teil der Gässel-​Serie — natürlich in der Rems-​Zeitung.



Jeder freut sich über die seit dem großen Stadtumbau vor zehn Jahren völlig neu und beschaulich gestaltete Flanier– und Einkaufsmeile Ledergasse. Und jeder hat bestimmt schon mal auf der parallel zugeordneten Remsstraße im täglichen Stau gestanden, trotz des B29-​Tunnelbaus. Weniger bekannt ist die Gässle-​Landschaft, die sich zwischen diesen Hauptachsen versteckt.

