Wissen: Fischstäbchen im Test

Ausgestanzter Seelachs mit Panade: Klingt nach Siebzigern – und ist immer noch sehr beliebt. „Okö-​Test“ macht Zweifel geltend.

Samstag, 26. August 2023

Sarah Fleischer

Knusprige Panade außen, fester weißer Kern innen – damit bringt man Leute auf den Fischgeschmack. Doch was steckt in den Fischstäbchen? Die Zeitschrift „Öko-​Test“ verkostete 19 Produk– te mit Fisch und 12 ohne Fisch und serviert in Ausgabe 09/​2023 die Ergebnisse. Vom reinen Geschmack her sind die Öko-​Tester von allen echten Fischstäbchen noch begeistert. Auch hygienisch haben sie nichts auszusetzen, finden keine Fadenwürmer und kaum Keime. Es folgt dennoch eine große Enttäuschung: Über die Hälfte der Fischstäbchen ist mit krebsverdächtigen Fettschadstoffen belastet.





