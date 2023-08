Militär-​Oldtimer im Schatten des Himmelsstürmers

Fotos: jtw

Das Wetter war das Einzige, was am Samstag die Stimmung beim Militärfahrzeugtreffen der Reservisten– und Schützen-​Kameradschaft Waldhausen zu Füßen des Himmelsstürmers trübte.

Sonntag, 27. August 2023

Jürgen Widmer

Mehr als 40 beim Militär ausgemusterte Fahrzeuge waren es, die sich gleichzeitig auf dem Parkplatz am Himmelsgarten in Wetzgau befanden. Die Oldtimer waren teilweise im Zweiten Weltkrieg im Einsatz. Allerdings stellen ihre Besitzer klar: „Wir beschäftigen uns mit der Technik, wir haben mit dem Dritten Reich nichts am Hut.“





Wer sich die Fahrzeuge ansehen will, hat am Sonntag, 27. August, noch Gelegenheit dazu. Die Schau ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.





Einen ausführlichen Bericht zum Militärfahrzeugtreffen finden Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



