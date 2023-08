Schauort Taubental: Tut gut für Körper, Geist und Seele

Das Taubental mit seinem Freizeitangebot ist seit Generationen ein beliebtes Erlebnis– und Wandergebiet direkt am Rande der Gmünder Innenstadt. Seit der Landesgartenschau 2014 wird es auch Himmelsleiter genannt.

Bereits seit seiner Kindheit fühlte sich der naturverbundene Gmünder Dieter Paul mit seinem Vermögen dem Umwelt– und Landschaftsschutz, ganz besonders aber auch der Jugendarbeit eng verbunden. Um diese Themenbereiche intensiv und nachhaltig unterstützen zu können, hatte er 2004 die „Fagus Stiftung“ ins Leben gerufen. Längst bevor sich andere Initiativen um Schutz und Pflege des Natur– und Lernorts Taubental bemühten, setzte er sich für die Pflege der ökologischen Wertigkeit des Taubentals ein.





An den 2013 verstorbenen Stifter erinnert der „Dieter-​Paul-​Pavillon“ im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten, ein weithin beliebtes „grünes Klassenzimmer“ für Kinder und Jugendliche aus der ganzen Region. Der Lernort liegt am Rand des Taubentals und ist Stützpunkt für erlebnis– und waldpädagogische Exkursionen. Auch die Einrichtung des Waldlehr– und Erlebnispfads Naturatum hat Dieter Paul unterstützt.





Von dieser privaten Initiative ausgehend entstanden zehn Jahre später zur Landegartenschau noch schönere und umfangreichere Projekte der Forstverwaltung, allen voran der Waldentdeckersteg und die XXL-​Holzmurmelbahn. Ohne einen Baum zu opfern, wurde dieser thematisch und spielerisch zusammenhängende Abenteuerweg an steilen Abhängen entlang und über Schluchten hinweg angelegt.





Wie beim ursprünglichen Naturatum gibt es etliche Stationen, an denen für Spaziergänger die Geheimnisse des Ökosystems Wald erschlossen werden – in Zeiten des Klimawandels (lebens-)wichtiger denn je. Gerade an den Ferientagen sind Hunderte Waldgänger, vor allem viele Familien mit Begeisterung und Entdeckungsfreude, unterwegs. Von Langeweile ist bei einem Spaziergang im Taubental keine Spur.





