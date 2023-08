Ehrung für den königlichen Dienst

Sechs Göppinger Hohenstaufen-​Führer sind für ihre besonderen Verdienste mit der Irenen-​Medaille ausgezeichnet worden. Den Ritterschlag erhielten sie von Gewandeten des Staufersaga-​Vereins.

Montag, 28. August 2023

Jürgen Widmer

Diesmal hatte sich der Verein für ein halbes Dutzend besonders leidenschaftlicher und kenntnisreicher Verehrer der Geschichte der Stauferkönigin entschieden und die Göppinger Hohenstaufen-​Führer für ihr Engagement ausgezeichnet.







Was es mit der Ehrung auf sich hat, und wer Irene von Byzanz war, lesen sie am Montag in dr Rems-​Zeitung.



Am Sonntagnachmittag ist im Obergeschoss des Wäscherschlosses bei Wäschenbeuren die „Irenen-​Medaille“ verliehen worden. Der Verein „Freundeskreis Irene Maria von Byzanz“ aus Göppingen ehrt damit regelmäßig Persönlichkeiten und Organisationen, die sich besondere Verdienste zum Erhalt und der Verbreitung des Gedenkens an die sagenumwobene Stauferkönigin Irene von Byzanz erworben haben.

