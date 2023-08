Fußball: Der TSGV Waldstetten schlägt den TSV Buch mit 2:1

Foto: fabro

Im ersten Heimspiel der neuen Saison der Fußball-​Landesliga traf der TSGV auf den erwartet schweren Gegner aus Buch. Waldstettens Trainer Bernd Maier war am Ende froh, den ersten Dreier eingefahren zu haben. Der nächste Spieltag führt Waldstetten nach Bad Boll.

Montag, 28. August 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Es war von Beginn an eine flotte Partie, wie so häufig zwischen diesen beiden Mannschaften. Feldvorteile konnte sich kein Team erspielen. Dann aber wurde Nico Waidmann an der rechten Ecke des Strafraums zu Fall gebracht, der Unparteiische Christof Pejdo zeigte direkt auf den Punkt (9. Minute). Kapitän Jonas Kleinmann legte sich den Ball zurecht und traf mithilfe des Innenpfostens zum 1:0 (11.). Nach einer Ecke von Lukas Hartmann wäre fast das 2:0 gefallen. Marc Heinzmann schraubte sich hoch, doch seinen Kopfballtreffer verhinderte der Bucher Schlussmann stark (15.). Buch aber spielte weiter gut mit. Nach einem Freistoß von der rechten Seite klärten die Waldstetter den Ball mit vereinten Kräften zur Ecke. Diese brachte dann aber den Ausgleich. Per Kopf erzielte Timo Leitner den Ausgleich (17.).





Es blieb ein schnelles Spiel, es ging hin und her. Dann konnten sich die Gastgeber bei Schlussmann Felix Beyerle bedanken. Nach einem Schuss rutschte der Ball durch zu Manuel Schrapp, der sechs Meter vor dem Tor gänzlich frei war. In seinen Versuch schmiss sich Beyerle ganz stark, eine super Parade (20.). Aber auch Waldstetten hatte weiterhin Aktionen. Aus rund 25 Metern probierte es Mario Schmid, setzte aber etwas zu hoch an (28.).





Wie spannend die Partie war und wie der Siegtreffer fiel, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



257 Aufrufe

254 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen