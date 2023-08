Fußball: Sportfreunde Lorch überraschen gegen Sontheim

Unterschiedlicher hätte der zweite Spieltag in der Fußball-​Bezirksliga Ostwürttemberg für die beiden „Gmünder“ Aufsteiger gar nicht laufen können. Während die Sportfreunde Lorch mit einem 3:0-Heimsieg über den favorisierten FV Sontheim glänzten, kassierte der FC Stern Mögglingen in Nattheim eine 1:7-Klatsche. Klar verloren hat auch der FC Durlangen. Beim TV Neuler geriet die Nergiz-​Elf mit 0:5 unter die Räder. Mit 3:1 setzte sich dagegen der Landesliga-​Absteiger SG Bettringen in Schnaitheim durch.

Montag, 28. August 2023

Thomas Ringhofer

In einem Duell auf Augenhöhe vergaben die Sportfreunde Lorch gleich eine Doppelchance. In der 26. Minute setzte Hinderer nach einer Falcone-​Flanke einen Kopfball an die Latte und war im Nachschuss erfolgreich. Nach einem Sontheimer Schuss an die Latte war Halbzeit.









Nach dem Seitenwechsel waren die Lorcher am Drücker, bis der Sontheimer Yoldas in der 61. Minute die Ampelkarte sah und die Gäste trotz Unterzahl plötzlich mehr vom Spiel hatten, ohne aber zwingend vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen. Per Kontertor gelang Falcone (80.) das 2:0, Kühne (88.) legte sogar noch das 3:0 nach. Alles in allem siegte der Aufsteiger verdient gegen den Titelkandidaten.

