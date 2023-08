Kinderhaus Kunterbunt: Provisorium eingeweiht

Während am alten Standort neben der Rauchbeinschule ein Neubau entsteht, zieht der Kindergarten Kunterbunt in provisorische Container in der KOnrad.Zuse-Straße um. Die wurden jetzt mit einem gemeinsamen Frühstück eingeweiht.

Montag, 28. August 2023

Sarah Fleischer

Am neuen Provisoriums-​Standort fand am Montagvormittag ein Eröffnungsfrühstück der Kinder, Mitarbeiterinnen und Eltern statt. Mit dabei war auch Oberbürgermeister Richard Arnold mit einem großen Mitarbeiterstab. „Wir können wirklich stolz sein, in welcher Geschwindigkeit das Provisorium hergerichtet wurde und die Anforderungen an einen guten Kindergarten erfüllt,“ zeigte sich Arnold zufrieden. Die Kosten für den Umbau und die Anlage des Außengeländes werden sich auf rund 650.000 Euro belaufen. Es sind sechs Gruppen– und etliche Themenräume entstanden. So gibt es unter anderem ein Künstleratelier, Bewegungsräume, Puppenstube und ein Forschungslabor auf insgesamt 1850 Quadratmeter Fläche.





