JiL Jugendfreizeit in Ravenna

Seit 2005 gibt es die JiL Jugendfreizeit in Ravenna – aber noch nie war der Andrang so groß. Trotz der vorherigen Unwetter in der Region verbrachten die Jugendlichen eine Woche voller Erlebnisse.

Dienstag, 29. August 2023

Sarah Fleischer

Nachdem es einige Wochen zuvor in der Region Emilia-​Romagna, zu der auf die Provinz Ravenna gehört, heftige Unwetter mit Überschwemmungen gab, waren alle gespannt, ob die Schäden schon beseitigt werden konnten und die Freizeit ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann.







Zahlreiche 14– bis 17-​jährige Jugendlichen aus der ganzen Region wollten mit nach Ravenna – doch es konnten leider nicht alle einen Platz ergattern. In einem bis auf den letzten Platz besetzten Reisebus und von zwei weiteren Fahrzeugen begleitet, startete die Freizeitgruppe unter der Leitung von Bernhard Deininger bereits um 3 Uhr in der Früh. Doch trotz der Uhrzeit war die Vorfreude auf die gemeinsame Freizeitwoche mit vielen Sonnenstunden, leckerem italienischem Essen und einem bunten Programm deutlich zu spüren.

