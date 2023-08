Normannia Gmünd: Den Lauf im Derby fortsetzen

Archivfoto: Astavi

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd tritt an diesem Mittwoch beim TSV Essingen an. Diese Partie des fünften Spieltages zwischen den auf Tabellenplatz 14 stehenden Hausherren und den drittplatzierten Gästen wird um 18 Uhr angepfiffen.

Dienstag, 29. August 2023

Alex Vogt

38 Sekunden Lesedauer



Der Auftakt in die Fußball-​Oberliga ist dem 1. FC Normannia Gmünd mehr als gelungen. Nach vier Spielen stehen zehn Punkte zu Buche. Schon jetzt hat die Mannschaft von Zlatko Blaskic einen Sieg mehr geholt als beim jüngsten Gmünder Oberliga-​Auftritt vor vier Jahren nach der gesamten Saison.

Bereits an diesem Mittwoch (18 Uhr) geht es in das Derby beim TSV Essingen, mit dem man sich erstmals in der fünfthöchsten Spielklasse messen wird. „Es ist ein Derby und da ist es naturgemäß egal, wer wie viele Punkte vor dem Duell hat“, sagt Blaskic vor der anstehenden Partie.





Mehr über den gegenwärtigen Normannia-​Lauf und das Ostalbderby am Mittwoch lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 29. August.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



317 Aufrufe

152 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen