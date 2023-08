Der Bierkonsum geht auch in und um Gmünd zurück

Der erste Freitag im August wird weltweit als „Internationaler Tag des Bieres“ gefeiert. Der „Tag des deutschen Bieres“ ist der 23. April, da am 23. April 1516 mit einem Erlass zur bayerischen Landesordnung das Reinheitsgebot in Kraft trat. Doch ob deutsch oder international: Der Bierabsatz schwächelt – auch in der Region.

Das bestätigen auch Annette Hafner von der Lammbrauerei in Untergröningen und Thomas Mayer von der Heubacher Braurei. Beide Familienunternehmen haben unterscheidliche Ansätze, um mit der Sitation zurechtzukommen.





Ein Minus von 2,9 Prozent verzeichneten die deutschen Bierbrauer im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sie brachten damit 4,2 Milliarden Liter an den Mann oder die Frau. Diese Abwärtsbewegung folgt einem schon lange anhaltenden trend, der Bierkonsum geht zurück, gleichzeitig wird der Anteil des alkoholfreien Bieres größer.

