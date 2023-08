Erhöhte Unfallgefahr während Paarungszeit von Rehwild

Foto: Julia Döttling

Von Ende Juli bis Mitte August herrscht reges Treiben in Feld und Wald: Rehböcke sind in der Paarungszeit und gehen auf Brautschau. Das Rehwild tritt vermehrt zu allen Tageszeiten unerwartet auf Straßen in Erscheinung. Für Autofahrer heißt das: aufpassen!

Donnerstag, 03. August 2023

Sarah Fleischer

Die Jägervereinigung Schwäbisch Gmünd warnt vor der erhöhten Unfallgefahr und ruft alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, besonders vorsichtig zu fahren. Während der Paarungszeit begeben sich die Rehböcke auf eine stundenlange Verfolgungsjagd, nachdem sie ihre Verehrerinnen gefunden haben. „Blind vor Liebe“ überqueren sie häufig unachtsam Straßen, was nicht nur sie selbst, sondern auch die Verkehrsteilnehmer gefährdet.

