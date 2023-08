Preis beim BW-​Wettbewerb für Betten.de-Azubis aus Heubach

Leonhard Caliz und Elvan Beyer, Azubis bei Bet​ten​.de in Heubach, gewannen mit ihrer Projektgruppe den „beo-​Wettbewerb Berufliche Schulen“ in der Kategorie „Kreativität und Innovation“ der Baden-​Württemberg Stiftung.

Donnerstag, 03. August 2023

Sarah Fleischer

Um die Ausbildung bekannter zu machen und vor allem Betriebe zur Schaffung entsprechender Ausbildungsplätze zu motivieren, entwarfen Leonhard und Elvan mit ihren Mitschülern im Rahmen eines Projekts ein umfangreiches Marketing-​Konzept, um die Chancen und Möglichkeiten des Berufs aufzuzeigen.





Bet​ten​.de, Online-​Fachhändler für Matratzen sowie Schlafzimmermöbel mit Sitz in Heubach, freue sich über die herausragenden Leistungen zwei seiner Auszubildender, Leonhard Caliz und Elvan Beyer, so Gründer Ulrich Carsten. Sie und ihre Projektgruppe an der Beruflichen Schule in Ellwangen gewannen den „beo-​Wettbewerb Berufliche Schulen“ in der Kategorie „Kreativität und Innovation“ der BW-​Stiftung. Mit dem Programm zeichnet die Baden-​Württemberg Stiftung jedes Jahr besondere Kreativität, Eigeninitiative und nachhaltiges Engagement an Beruflichen Schulen aus.

