Städtisches Leerstandsmanagement in Gmünd im Gespräch mit Immobilienmaklern

Symbol-​Bild: gbr

Seit Oktober ist Schwäbisch Gmünd eine der insgesamt 228 Kommunen, die mit dem Projekt „Gmünd:innen:stadt“ am bundesweiten Förderprogramm des Bundesinstituts für Bau-​, Stadt– und Raumforschung teilnehmen. Diese Chance soll auch genutzt werden.

Donnerstag, 03. August 2023

Gerold Bauer

Die Stadtverwaltung lud Immobilienmakler aus dem Raum Gmünd zur Vorstellung des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) in die Uhrenstube ein. Mit der Teilnahme am Förderprogramm sollen bis Ende Juni 2024 Projekte rund um die Themen Digitalisierung, innovative Mobilität, grüne Aufenthaltsqualität und vor allem im Bereich des nachhaltigen Leerstandsmanagements in der Gmünder Innenstadt realisiert werden.





Lesen Sie am 3. August in der Rems-​Zeitung, was die Stadt Gmünd in Kooperation mit der privaten Immobilienwirtschaft konkret ins Auge gefasst hat!



