70 Jahre verheiratet: Schabels Hochzeitsreise ging einst aufs Kalte Feld

Foto: msi

Ingeborg und Albert Schabel sind seit 70 Jahren verheiratet. Am Rande des Besuchs des Oberbürgermeisters verrieten sie, auf welche Momente sie gern zurückblicken und warum die Ehejubilarin den letzten Geburtstag vor der Hochzeit mit Kuchenbacken verbrachte.

Mittwoch, 30. August 2023

Benjamin Richter

59 Sekunden Lesedauer



Schon beim Eintreten ins gemütliche Wohnzimmer des Ehepaares wird deutlich, dass dort ein Festtag begangen wird. Auf dem Balkon steht eine angebrochene Flasche Sekt, auf dem Tisch liegen neben Blumensträußen offizielle Urkunden und Glückwunschschreiben. Vom Landesbischof ebenso wie von der Stadt Schwäbisch Gmünd und dem Ministerpräsidenten.

Überreicht wurden letztere von Oberbürgermeister Richard Arnold, der persönlich gratulierte und mit Albert Schabel sogleich das Fachsimpeln anfing. Denn beide sind Mitglieder der Bergwacht. Und Albert Schabels Mitgliedschaft begann tatsächlich mit der Hochzeit. Denn nur Mitglieder konnten das kleine Vereinsheim auf dem Kalten Feld mieten, auf dem das Paar seine Hochzeitsreise verbrachte.

70 Jahre ist das nun her. Das Ehepaar feiert die Gnadenhochzeit. Dafür muss man nicht nur ein langes Leben geschenkt bekommen, sondern auch früh heiraten. Und Albert Schabel hätte seine Ingeborg am liebsten noch früher geehelicht. Doch erst am 28. August 1953 wurde seine Braut 21 Jahre alt und durfte damit vor den Altar treten. So wurde es der 29. August 1953, an dem die beiden sich das Jawort gaben.





