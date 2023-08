Veranstaltungsreihe „Politik braucht Frauen!“

Frauen für lokalpolitisches Engagement begeistern und ihnen das nötige Werkzeug dazu mitgeben – das ist das Ziel der Initiative „Politik braucht Frauen!“. Ab dem 14. September finden in Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie online zahlreiche Angebote statt, bei denen Frauen sich über Politik und Feminismus informieren und austauschen können.

Mittwoch, 30. August 2023

Sarah Fleischer

Vorträge in der VHS, Besuche im Kreistag und Gemeinderat sowie Online-​Seminare mit Politikwissenschaftlerinnen und Trainerinnen vervollständigen das Programm.



Frauen zu politischem Engagement zu ermutigen, sei gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 wichtig, findet Venus.





Details zu, Programm und Anmeldemöglichkeiten finden Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Warum braucht es Frauen in der Politik? Darauf hat Carmen Venus, die Gleichstellungsbeauftragte des Ostalbkreises, eine klare Antwort: „Frauen machen immerhin die Hälfte der Bevölkerung aus. Sie bringen andere Perspektiven und Herangehensweisen mit und tragen so zur Vielfalt in der Politik bei.“

