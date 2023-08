Wiedereröffnung Hallenbad Leinzell steht an

Foto: fleisa

Nachdem im Mai die Sandfilteranlage des Leinzeller Hallenbades den Geist aufgegeben hatte, wurden umfangreiche Reparaturen notwendig – das Schwimmbad musste bis auf Weiteres schließen. Nun steht die große Wiedereröffnung an.

Mittwoch, 30. August 2023

Sarah Fleischer

Am 3. September, zum Ostalb-​Tag in Leinzell, wird auch das Hallenbad wieder geöffnet, wie Bürgermeister Marc Schäffler auf Anfrage bestätigt. „Damit liegen wir genau im Zeitplan. Das Bad sollte ja zum Beginn des neuen Schuljahres wieder öffnen.“ Schließlich handelt es sich in Leinzell um ein sogenanntes Lehr-​Schwimmbad, in dem vorwiegend Schwimmunterricht stattfindet.

