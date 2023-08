Kochertalmetropole und Friedrich-​von-​Keller-​Schule: Sanierungen auf Zielgeraden

Nach acht Jahren Bauzeit stehen die Sanierungsarbeiten zum Umbau und Erweiterung der Friedrich-​von-​Keller-​Schule (FvKS) nun kurz vor dem Abschluss. Auch die Kochertal-​Metropole erhält nach der Sanierung ihren letzten Schliff.

Donnerstag, 31. August 2023

Sarah Fleischer

Umbau und Erweiterung der FvKS, die eine Werkreal– und eine Realschule unter einem Dach vereint, sind ein Großprojekt, das seit 2016 in mehreren Bauabschnitten umgesetzt wurde. Der vierte und letzte wurde nun vollendet.

Auch die Sanierungsarbeiten in der Kochertal-​Metropole stehen vor dem Abschluss. Die Sport– und Kulturhalle wurde 2022 mit großem Aufwand für über zwei Millionen Euro saniert. Jetzt erhält der Ausaal den letzten Feinschliff.





Wie der Feinschliff aussieht und was die Sanierung der Schule insgesamt kostete, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



