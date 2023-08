Wissen: Quantenrechner für wenig Geld

Foto: picture alliance/​dpa | Marijan Murat

Knapp eine Million Euro soll ein supraleitender Quantenrechner kosten – aber: Er braucht es kühl. Sehr kühl.

Donnerstag, 31. August 2023

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer



Das deutsch-​finnische Start-​up IQM bringt als erster Anbieter weltweit einen supraleitenden Quantencomputer für Universitäten und Labore auf den Markt, der weniger als eine Million Euro kostet. Bisher war in dieser Preiskategorie nur ein temporärer Zugriff auf entfernte Quantencomputer über das Internet möglich. Anders als beim Cloud-​Zugriff auf Quantencomputing– Hardware können Studierende mit dem neuen IQM Spark nicht nur echte Quantenkalkulationen ausführen, sondern auch vor Ort die gesamte unterstützende Hardware kennenlernen.





Was Quantencomputer so besonders macht und wie kalt genau es der Computer braucht, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



