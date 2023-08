Heinz-​Strohmaier-​Fairplay-​Preis verliehen

Die B-​Liga-​Fußballer des TSGV Waldstetten II haben sich bei der Siegerehrung des Fairplay-​Wettbewerbs der Saison 2022/​23 den Hauptpreis über 750 Euro verdient. Der Bezirkspokal startet im Altkreis Schwäbisch Gmünd am 13. August mit 21 Partien.

Freitag, 04. August 2023

Alex Vogt

Die Kreissparkasse Ostalb wird auch in der neuen Saison den Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung unterstützen. In Gedenken an den 2020 gestorbenen Heinz Strohmaier, den Mitinitiator dieses Wettbewerbs, wurde nach der Saison 2022/​23 erstmals der „Heinz-​Strohmaier-​Fairplay-​Preis“ verliehen.

Neben der Fairplay-​Siegerehrung stand im Vereinsheim des TSV Großdeinbach die Bezirkspokal-​Auslosung auf dem Programm. Gespielt wird die erste Runde am Sonntag, 13. August. Die jeweiligen Sieger der Erstrundenduelle tragen bereits am Mittwoch, 16. August, die zweite Runde aus, Runde drei folgt am Mittwoch, 30. August.







Bezirkspokal, 1. Runde:







1: Waldstetten II – TV Heuchlingen

2: Hohenstadt/U’gr. – TV Herlikofen

3: TSGV Rechberg – Türkgücü Gmünd

4: SV Göggingen – FSC Heidenheim

5: Alfdorf/H’steinenberg – Hussenhofen

6: SV Frickenhofen – TSV Böbingen II

7: TV Lindach – TSG Hofherrnweiler II

8: TSV Bartholomä – Spfr. Lorch I

9: TSV Ruppertshofen – TSB Gmünd

10: TSV Mutlangen – Großdeinbach

11: SV Lautern I – TV Straßdorf I

12: TSV Heubach II – SG Bettringen II

13: Spfr. Lorch II – VfL Iggingen

14: 1. FC Eschach – FC Durlangen

15: TSV Leinzell – SV Lautern II

16: TSV Essingen II – FC Spraitbach

17: TV Weiler – FC Mögglingen

18: TV Straßdorf II – TSV Böbingen I

19: TSV Waldhausen – FC Schechingen

20: TSV Heubach I – SV Pfahlbronn

21: FC Bargau II – SG Bettringen I





Den ausführlichen Bericht zu der Siegerehrung des Fairplay-​Wettbewerbs und Bezirkspokalauslosung lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5. August.







