Kai Häfner wechselt zum TVB Stuttgart

Den deutschen Handball-​Nationalspieler zieht es zurück in die Heimat: Der aus Schwäbisch Gmünd stammende Kai Häfner wechselt vom Bundesligisten MT Melsungen zum TVB Stuttgart und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag.

Freitag, 04. August 2023

Alex Vogt

51 Sekunden Lesedauer



Der Ex-​Melsungen-​Kapitän ist beim TVB Stuttgart kein unbekanntes Gesicht: Der 34-​Jährige spielte bereits in der Saison 2006/​07 für den Verein in der Nähe seiner Heimat Schwäbisch Gmünd. In der kommenden Saison wird Häfner 16 Jahre später mit der Nummer 34 wieder im TVB-​Trikot auflaufen.

TVB-​Geschäftsführer Jürgen Schweikardt (auf dem Bild rechts) freut sich über Häfners Entscheidung: „Ich bin sehr froh, dass wir einen Spieler seiner Klasse verpflichten konnten. Dass er dann noch ein Junge der Region ist, macht die Sache für uns noch attraktiver.“ TVB-​Neuzugang Kai Häfner sagt: „Ich freue mich sehr, hier zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen. Mit voller Vorfreude blicke ich in die Zukunft und werde alles dafür geben, dass wir die Ziele gemeinsam als Team erreichen werden.“

Mit seinem Wechsel zum TVB Stuttgart erfüllt sich Kai Häfner auch den Wunsch, gemeinsam mit seinem Bruder aufzulaufen. Der sieben Jahre jüngere Max Häfner spielt bereits seit 2017 bei den Stuttgartern.







