Serie „Starke Frauen“: Katharina Langecker und Bianca Honold

Im Fußball würde man wohl von einer „Doppelspitze“ sprechen, bei Bosch heißt es „Top-​Sharing“: Zwei Menschen, die sich eine Führungsposition teilen. In diesem Fall sind es Bianca Honold und Katharina Langecker, die die Personalabteilung von Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd leiten.

Freitag, 04. August 2023

Sarah Fleischer

Honold und Langecker, 45 und 39 Jahre alt, teilen sich seit Februar 2022 die Verantwortung für die rund 4500 Mitarbeitenden am Standort Schwäbisch Gmünd – Honold in Vollzeit und Langecker in Teilzeit. „Dieses Modell ist perfekt, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen“, finden beide. Es sei eine gute Möglichkeit für den Arbeitgeber, Talente zu halten und sie nicht komplett aus Führungspositionen zu drängen, sobald sie beruflich etwas kürzer treten. Zudem könne man so die Stärken von zwei Personen vereinen. „Wir ergänzen uns super“, sagt Honold.

Das Top-​Sharing Modell werde von Bosch aktiv gefördert, so Pressesprecher Michael Brehme. Unter anderem wolle der Konzern damit auch den Frauenanteil in den Führungsetagen erhöhen.





Ob das funkitoniert und warum Honold und Langecker bei allen Unterschieden auch eine große Gemeinsamkeit haben, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



