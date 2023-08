Wissen: Das muss man beim Wandern in den Alpen beachten

Symbol-​Foto: Peter Freitag /​pix​e​lio​.de

Die Alpen sind stets gefährlich und werden als Herausforderung häufig unterschätzt. Der Klimawandel macht Wandern und Bergsteigen noch risikoreicher. Das Wissen um die Gefahren und Anfoderungen aber fehlt den Touristen oft.

Freitag, 04. August 2023

Sarah Fleischer

Wandern und Bergsteigen in den Alpen wird nach Einschätzung von Experten durch den Klimawandel risikoreicher. „Die Gefahr im Gebirge wächst, das ist keine Frage“, sagt Rolf Sägesser, „Fachleiter Ausbildung und Sicherheit Sommer“ beim Schweizer Alpen-​Club SAC. Dabei sei der Drang in die Natur seit der Corona-​Pande– mie noch stärker als zuvor. „Da hilft nur eins: das Verhalten anpassen. Die Berge bieten aber so viel Raum, da kann man den Gefahrenzonen ausweichen“, so Sägesser, der seit fast 40 Jahren Bergführer ist. Angesichts der Risiken wächst nach Angaben der Bergführer in Österreich der Bedarf an fachmännisch geführten Touren.





Wie sich die Alpen verändern und worauf sich Touristen einstellen müssen, erfahren Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



