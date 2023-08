Sanierung am Reichenbachstausee startet

Foto: abtsgd

Der Reichenbachstausee wurde 1959 vom Wasserverband Kocher-​Lein errichtet. Aufgrund des Alters und der Sicherheitsbestimmungen müssen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Samstag, 05. August 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Dazu gehört ein Umbau im Betriebsgebäude, Mönchschacht und Ablaufpegel. Auch die Dammsicherheit wurde vor Beginn der Arbeiten überprüft.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,45 Millionen Euro. Da es sich im Rahmen des überörtlichen Hochwasserschutzes um eine Landesaufgabe handelt, erhält der Wasserverband Kocher-​Lein eine Landesförderung von 70 Prozent gemäß der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft.





Welche Baumaßnahmen im Detail anstehen und was mit den Fischen im See passiert ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







Zwischen dem Hauptort Spraitbach und Ochsenbusch liegt das Hochwasserrückhaltebecken Reichenbach . Der Stausee wurde seit seiner Errichtung 1959 zum Schutz der unterliegenden Siedlungsflächen und Infrastrukturanlagen betrieben. Nun stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



175 Aufrufe

129 Wörter

33 Minuten Online



Beitrag teilen