Schwimmverein Gmünd pocht auf Hallenbad mit 50-​Meter-​Becken — nicht nur wegen des Leistungssports

Archiv-​Foto: edk

„Es geht uns nicht nur um den Leistungssport“, sagt Roland Wendel. Der Vorsitzende des Gmünder Schwimmvereins betont im Hinblick auf die aktuelle Hallenbad-​Diskussion, dass die Forderung nach einer 50-​Meter-​Bahn keine Utopie, sondern – auch im Sinne des Schwimmunterrichts für Kinder – die einzig richtige Alternative sei.

Samstag, 05. August 2023

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Die Forderung nach einem Hallenbad mit einem 50-​Meter-​Becken ist in Gmünd so alt wie der Ostalbkreis. Denn schon kurz nach der Eröffnung des damals neuen und heute in die Jahre gekommenen Hallenbads in der Goethestraße stellte sich heraus, dass die Planung aus der Sicht des Schwimmsports damals ein Fehler war. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung machte der Grandseigneur des Gmünder Schwimmvereins, Roland Wendel, deutlich, dass diese Forderung keineswegs nur auf den Leistungssport abzielt. Es gehe um mehr Wasserfläche und bessere Bedingungen für den Schwimmunterricht, aber auch um eine clevere Lösung, die am Ende wohl gar nicht soviel mehr kosten würde wie die 25-​Meter-​Variante.





Das Interview mit Roland Wendel finden Sie in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!



