Selitajs Blitztreffer sichert Normannia drei Punkte

Foto: Pless

Der 1. FC Normannia Gmünd ist mit einem Überraschungssieg in die neue Saison in der Fußball-​Oberliga gestartet. Der Aufsteiger gewann beim SSV Reutlingen mit 1:0 (1:0).

Samstag, 05. August 2023

Jürgen Widmer

32 Sekunden Lesedauer



Am Freitag hatten noch Hagel, Blitz und Donner die Reutlinger Innenstadt in ein winterliches Chaos gestürzt, am Samstag verhagelte ein Blitzstart der Normannia dem SSV seine Saisonpremiere.Die Normannia nutzt den ersten Angriff direkt zur Führung. Über Gmünds rechte Seite gelangte der Ball flach in die Mitte zu Henrick Selitaj, der links unten zum 1:0 traf. Damit traf der Neuzugang in seinem ersten Punktspiel für die Normannia.Fortan bestimmte Reutlingen die Partie, doch am Ende aller Bemühungen standen entweder Pech oder Normannia Keeper Yannick Ellermann, der mehrfach stark reagierte. Zudem hielt er in der 47. Minute einen Elfmeter von Mattia Triani.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



189 Aufrufe

129 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen