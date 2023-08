Erinnerungen an Blockade am Pershing-​Depot

Foto: jtw

Am 8. und 9. August wird weltweit der Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gedacht. In diesem Jahr jährt sich zudem die „Prominenten-​Blockade“ in Mutlangen zum 40. Mal. Passend dazu gibt es jetzt eine Ausstellung im Mutlanger Rathaus.

Sonntag, 06. August 2023

Jürgen Widmer

37 Sekunden Lesedauer



„Vor 40 Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass Friedensbewegung und Bürgermeisterin eine gemeinsame Veranstaltung im Rathaus eröffnet hätten“, erklärte Volker Nick, Pershing-​Blockierer und langjähriger Vorsitzender der Pressehütte Mutlangen.Er gehörte zu den Aktivisten gegen die Atomwaffen in Mutlangen. Er selbst ist auf den Fotos der Fotojournalistin Erika Sulzer-​Kleinemeier zu sehen, die diese damals in Mutlangen gemacht hat.Sie hat die Stationierung der mit Atombomben bestückten Pershing II-​Raketen und den gewaltfreien Widerstand dagegen Jahre lang begleitet und in beeindruckenden Fotos festgehalten. Von diesen sind nun 22 bis Ende September im Rathaus in einer kleinen Ausstellung zu sehen. Danach geht die Ausstellung „Das weiche Wasser bricht den Stein“ weiter nach Schwäbisch Gmünd.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



157 Aufrufe

150 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen