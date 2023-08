Kidstown trotzt dem Regen

Foto: msi

Dauerregen sorgte am Sonntag dafür, dass der Tag der offenen Tür in der Heubacher Kidstown wortwörtlich ins Wasser fiel. Kurzentschlossen stellten die Ehrenamtlichen ein Alternativprogramm in der Stadthalle auf die Beine.

Sonntag, 06. August 2023

Jürgen Widmer

Zehn Tage lang können Kinder zwischen sieben und 13 dort in die Welt der Erwachsenen eintauchen. Zwanzig Betriebe – darunter Rathaus, Apotheke, Funpark, Bauhof, Gastronomie, Designbüro ebenso wie Radio, Kino, Schreinerei oder Gärtnerei – stehen den Kindern offen.







Wie es in Kidstown weitergeht und wie es Eltern in die Stadt schaffen können, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Schon die gesamte Woche hatten Kinder und Betreuer immer wieder dem Regen getrotzt. Stand das Wasser in den Zelten, sorgten Paletten dafür, dass weiterhin alles begehbar blieb. Mit 141 Kindern ist Flexibilität gefragt, ganz gleich bei welchem Wetter. Und so konstatierte auch Manuel Huber „Die Kinder stört es am wenigsten.“ Er und Sara Badawyia sind die zwei Hauptamtlichen im Team, die restlichen 43 Betreuer engagieren sich im Ehrenamt für die Kidstown.

