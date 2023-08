Obst– und Gartenbauverein Waldhausen stiftet Gießkannen

Foto: priv

Ab sofort stehen 25 neue grüne Gießkannen verteilt auf den Friedhöfen Waldhausen, Weitmars und Rattenharz zur Verfügung. Einige Exemplare gab es auch für die Mitstreiter des Urban Gardenings.

Sonntag, 06. August 2023

Jürgen Widmer

Sebastian Zinßer, Vorsitzender des Obst– und Gartenbauvereins, übergab diese zusammen mit einigen Vertretern des Vereins Bürgermeisterin Marita Funk. „Anlässlich unseres Jubiläumsjahr war es uns wichtig etwas pragmatisches zu stiften“ so der Vorstand. „Wir freuen uns sehr, einen so aktiven Verein vor Ort zu haben uns besonders über die tolle Geschenkidee. Einige ältere Gießkanne haben wir deshalb aussortiert“, so Funk.

