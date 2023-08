Siyi Xu aus Gmünd debattiert erfolgreich mit den Weltbesten

Foto: pg

Zehn Tage Debating-​WM in Hanoi (Vietnam) liegen hinter Siyi Xu, Debattiererin des Parler-​Gymnasiums und Teil des deutschen Nationalteams. Das hieß: tägliches Debattieren in englischer Sprache, sich mit anderen Schülerinnen und Schülern aus 60 Ländern messen, dabei viele Menschen mit der gleichen Leidenschaft kennenlernen

Sonntag, 06. August 2023

Jürgen Widmer

35 Sekunden Lesedauer



Zehn Tage voller Erlebnisse, so beschreibt Siyi ihre Erfahrungen. Sie hat in der siebten Klasse für sich den Debating-​Club am Parler-​Gymnasium entdeckt. Englisch hat ihr Freude bereitet und im Debattieren in englischer Sprache konnte sie ihre Leidenschaft ausleben. Schnell war Siyi Teil des Teams in der Junior League und nahm mit dem Parler-​Team an Wettbewerbe mit anderen Schulen teil.Dann wechselte sie in die Senior League. Meist als dritte Sprecherin hat sie die Juroren in vielen Debatten so überzeugt, dass sie im Schuljahr 2022/​23 den Pokal der „best speaker“ gewinnen konnte, überreicht durch Schulleiter Thomas Eich.

83 Aufrufe

140 Wörter

1 Stunde Online



