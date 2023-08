TSGV Waldstetten mit 7:1-Kantersieg im Test gegen Neuler

An diesem Wochenende hat Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten ein weiteres Mal getestet. Am Samstag war Bezirksligist TV Neuler zu Gast. In Abwesenheit von Trainer Bernd Maier setzten sich die Waldstetter mit 7:1 (6:0) durch.

Sonntag, 06. August 2023

Benjamin Richter

Vor allem in der ersten Halbzeit lief bei den Gastgebern alles nach Plan, hier gelangen den TSGVlern gleich ein halbes Dutzend Tore.

Die Waldstetter legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach sechs Minuten hatte Roberto Nicolosi die frühe Führung erzielt. Marcel Waibel erhöhte auf 2:0 (24.).

Nach einer halben Stunde dann erhöhte der TSGV noch einmal den Druck. Jonas Kleinmann per Doppelpack (33., 38.) sowie ein weiterer Doppelpack von Robin Eißele (42.) und nochmals Waibel (44.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 zur Pause.

Drei Wechsel gab es zur Pause bei den Waldstettern. Mario Rosenfelder, Marc Heinzmann und Liandro Cudazzo kamen in die Partie. Cudazzos Verletzung ist jedoch in dieser Partie wieder aufgebrochen, so dass er schnell wieder vom Feld musste. Kurz darauf wechselte sich auch Bauer noch ein (51.)

Mit der Schlagzahl der ersten Halbzeit ging es in der zweiten Halbzeit nicht weiter, so dass der Neulermer Luca Mack den Ehrentreffer für die Gäste erzielen konnte (64.). „In der zweiten Halbzeit dann war es klar, wir haben es dann durchaus noch versucht, hatten auch noch Chancen, waren aber nicht mehr so effektiv wie in der ersten Halbzeit“, so Bauer.

Knapp zehn Minuten später (72.) dann netzte noch Nico Waidmann zum 7:1-Testspielerfog der Löwen ein. „Es war ein guter Test gegen einen Bezirksligisten, der in den vergangenen Jahren immer oben dabei war, von daher bin ich durchaus zufrieden. Die Jungs haben sich voll reingehauen, obwohl wir recht dünn besetzt waren“, fasste es Bauer zusammen.





„In der ersten Halbzeit haben wir es wirklich sehr gut gemacht und uns die Chancen super herausgespielt. Vor allem über die Außen haben wir uns immer wieder gut durchgesetzt“, resümierte Felix Bauer, spielender Co-​Trainer, der Maier aktuell vertritt.

